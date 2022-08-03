Son dakika haber: AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan ve olaydan 3 saat sonra yakalan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan ve olaydan 3 saat sonra yakalan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ö. ve M.Ö., alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlarına binerken E.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. 2 kişiyi yaralayan E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan E.S. için yakalama çalışması başlatıldı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga olayını gerçekleştiren E.S. ile E.S.'yi araçla bölgeden kaçıran V.Ç.'yi olaydan yaklaşık üç saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu alışveriş Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title