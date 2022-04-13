Avcılar'da iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti

İSTANBUL Avcılar'da, yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri yanındaki silah ile diğer şahısı iş yerinde öldürdü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ortak olan ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan yabancı uyruklu Ashraf M. H. ile diğer yabancı uyruklu Ghassan H. şahıslar arasında aynı konu nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ashraf M.H., eski ortağının bulunduğu iş yerine gitti ve yanında getirdiği silahla Ghassan H'nin kafasına doğru ateş etmeye başladı. Filistinli genç kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada Ashraf M.H.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.