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Son dakika haber! Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Üniversitesi Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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