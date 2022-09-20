Son dakika haber! Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa