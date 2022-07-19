Son dakika haber: Askerler anız yangını için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Askerler anız yangını için seferber oldu Tekirdağ'da bir tarla çıkan anız yangınına müdahale eden askeri itfaiye personeli, 100 kişilik ekibiyle yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Askerler anız yangını için seferber oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir tarla çıkan anız yangınına müdahale eden askeri itfaiye personeli, 100 kişilik ekibiyle yangını söndürerek kontrol altına aldı. Çalışmalar drone ile görüntülendi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tugay Kavşağı olarak bilinen yerde bulunan bir tarlada çıkan anız yangınına, olay yerinin hemen yanında yer alan askeri birlikte bulunan görevliler müdahale etti. Birlikte yer alan askeri itfaiye personelleri ekipmanlarını hazırlayarak yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. 100 kişiden oluşan askeri itfaiye ekibinin anında müdahalesi ile büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.
İhlas Haber Ajansı / Şaban Kardeş - 3. Sayfa