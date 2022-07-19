Son dakika haber: Askerler anız yangını için seferber oldu

Askerler anız yangını için seferber oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir tarla çıkan anız yangınına müdahale eden askeri itfaiye personeli, 100 kişilik ekibiyle yangını söndürerek kontrol altına aldı. Çalışmalar drone ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tugay Kavşağı olarak bilinen yerde bulunan bir tarlada çıkan anız yangınına, olay yerinin hemen yanında yer alan askeri birlikte bulunan görevliler müdahale etti. Birlikte yer alan askeri itfaiye personelleri ekipmanlarını hazırlayarak yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. 100 kişiden oluşan askeri itfaiye ekibinin anında müdahalesi ile büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.