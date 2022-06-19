Son dakika haberi | Askerden izne gelen genç silahlı saldırıda yaralandı Son dakika habere göre Askerden izne gelen genç silahlı saldırıda yaralandı Samsun'da askerden izne gelen genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Askerden izne gelen genç silahlı saldırıda yaralandı SAMSUN - Samsun'da askerden izne gelen genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden izne gelen B.G. sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve elinden yaralanan B.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G. yolda yürürken 2 kez tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulduğunu ancak saldırganı görmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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