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Son dakika haber... Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kiyinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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