Son dakika haber... Arnavutköy'de korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy 'de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Arnavutköy 'de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın bina da yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan panik anları böyle görüntülendi. - İSTANBUL