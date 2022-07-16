Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı - Haberler

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Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı Arnavutköy'de iki aile arasında iddiaya göre kız kaçırma mevzusu nedeni ile tartışma yaşandı.

Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki aile arasında iddiaya göre kız kaçırma mevzusu nedeni ile tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı. Sokağı savaş alanına çeviren kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında uzun süredir devam eden kız kaçırma mevzusu nedeni ile meydana gelen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sokağın ortasına bırakılan araçlar ile sokağı kapatan taraflar birbirlerine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı. Kadınların da dahil olduğu kavga da sokak adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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