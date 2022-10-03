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Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli 1 çocuk hayatını kaybetti

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Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli 1 çocuk hayatını kaybettiİSTANBUL Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı.

Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli 1 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürme çalışmaları sona ererken içeride 13 yaşında otizm hastası olduğu öğrenilen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde yanan evde 13 yaşında olduğu öğrenilen otizm hastası Suriye uyruklu Abdullah Kurdi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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