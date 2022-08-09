Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı Arjantin'de bir otobüs, kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpışarak köprüden nehre düştü. Arjantin'de bir otobüs, kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpışarak köprüden nehre düştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Arjantin'in Cordoba şehrinde, yolda ilerleyen bir şehir içi ulaşım otobüsü kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpıştı. Kaza sebebiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra köprüden aşağıdaki nehre doğru düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıkları otobüse çarpan aracın aşırı hızla gittiğini ifade ederken, olayda suçlu olduğu düşünülen araç şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer araç şoförünün alkollü olduğundan şüpheleniyor. (Saim Sevinç/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Arjantin Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Arjantin'de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.