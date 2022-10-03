Son dakika haber | Ardahan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Ardahan'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü. Ardahan'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Ardahan merkeze bağlı Dedegül Köyü yakınlarında bulunan arazide yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan anız yangının yerleşim yerlerine yaklaşması paniğe neden oldu. Köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Ardahan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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