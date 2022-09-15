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Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüte yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül'de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi. Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul PKK 3. Sayfa Haberler

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