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Son dakika haber: Araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı

Gelen son dakika haberine göre Burdur'da ihbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Burdur'da ihbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'a uyuşturucu getireceği ihbarı alınan E.A., jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Merkeze bağlı Çine köyü mevkiinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramalar sonucunda 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet 7,65 milimetre mermi ele geçirildi. E.A., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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