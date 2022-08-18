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Son dakika haber: Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, trafik kontrol noktasında uygulama yapan polis, Ankara'dan Çorum istikametine giden bir aracı durdurdu.

K.Ş ve M.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 205 gram metamfetamin, 7 adet farklı marka ve modellerde telefon ile 1 adet şarj bataryası, 2 adet harici bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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