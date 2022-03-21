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Son dakika haber | Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ekipleri koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ekipleri koştu

Son dakika haber: Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçları, polis ekipleri vatandaşlarla birlikte iterek çıkardı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçları, polis ekipleri vatandaşlarla birlikte iterek çıkardı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kar altında kalan ve yollarda kalan araç sürücülerinin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Ekipler vatandaşlarla birlikte araçları iterek kurtardı. - KASTAMONU

Son dakika haber | Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ekipleri koştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Tragger, Polis, kar, 3. Sayfa, Haberler

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