Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi Ortaca Devlet Hastanesi önünde 48 RY 464 plakalı Umut A.'ya ait aracın motor kısmına sıkışan kedi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüzünde yanık olduğu tespit edilen yavru kedi, belediye veteriner sağlık hizmetlerine tedavisi için teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Ortaca, Muğla, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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