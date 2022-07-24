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Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Doğançam mevkiinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan D.A., M.G. ve M.A. isimli şahısların tedirgin tavırları üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pars ile yapılan aramalarda 51,89 gram metamfetamin ve 4,51 gram eroin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya el konulurken, D.A., M.G. ve M.A. gözaltına alındı. Araç durdurulmadan bir süre indiği tespit edilen E.D. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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