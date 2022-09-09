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Sahte alkol imalathanesine jandarma baskını kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sahte alkol imalathanesine jandarma baskını kamerada -Yüzlerce şişe sahte alkol ele geçirildi, üretim yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı Antalya'da alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya jandarmanın yaptığı baskında sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 360 şişe alkol...

Sahte alkol imalathanesine jandarma baskını kamerada

-Yüzlerce şişe sahte alkol ele geçirildi, üretim yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya jandarmanın yaptığı baskında sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 360 şişe alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Muratpaşa Ermenek mahallesinde Ş.Ç. ve A.Y. isimli şüphelilerin alkol imalathanesi olarak kullandıkları depoda sahte alkol üretimi yaptıklarının tespit edilmesi üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, 360 şişelenmiş sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış alkol, 60 litre doluma hazır alkol, 100 litre etil alkol, 100 şişe kapağı, 690 alkol şişesi etiketi, 450 adet alkol şişesi kapüşonu ve alkol aromaları ele geçirildi.

Şüpheli Ş. Ç. ve A. Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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