Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika haber... Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Yurtpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, etraftaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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