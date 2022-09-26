Son dakika haber | Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, Gebiz Mahallesi, Akçapınar Mevki, Uçansu yolu üzerinde ormanlık alanda çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Gebiz İşletme Şefliğine bağlı ekipler, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ile birlikte 2 söndürme uçağı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren mücadele sonrası kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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