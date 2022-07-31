Son dakika haber... Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haber... Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yola savrularak yaralandı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yola savrularak yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Değirmenönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray B. idaresindeki 07 AKU 972 plakalı motosiklet, Değirmenönü Caddesi'nden Meydan Kavşağı istikametine seyrederken refüje çarptı. Kazada sürücü Eray B. ve arkasında bulunan Özlem Y. yola savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, Özlem Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın olduğu yerde yapılan incelemede motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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