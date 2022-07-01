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Son dakika haber... Antalya'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberleri... Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adet elektronik sigara ve 4 adet likit ele geç irildi.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adet elektronik sigara ve 4 adet likit ele geç irildi.

Antalya'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 450 paket elektronik sigara tütünü, 361 adeta elektronik sigara ve 4 adet likit, 121 paket tütün, 33 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa adli işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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