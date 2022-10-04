Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 62 yaşındaki dedeyle, 2 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Feci kazada çarpışma anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametine giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Durali Erdil'in (62) kullandığı 07 FPL 74 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kaza şiddetiyle otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki Erdil'in torunları Elif Yade Erdil (8), Miray Erdil (2), minibüs sürücüsü Turgut Ç ve aynı araçtaki İngiliz turistler Staurt S. (60) ile Jacoeline S. (56) yaralandı. Yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 2 yaşındaki Miray Erdil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması yer aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ANTALYA