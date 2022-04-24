Son dakika haber... Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi alarma geçirdi

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da çöp kutusuna bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çantanın boş olduğu belirlenirken, polisin çalışmalarını vatandaşlar adeta film gibi izledi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş cadde üzerinde bulunan çöp kutusuna bir kişinin çanta bıraktığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gelen takviye ekipler ile cadde şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tramvay seferleri de askıya alındı.

Çöp kutusu içerisinde bulunan çanta bomba imha uzmanı tarafından özel kıyafetler giyilerek alındı. Yapılan kontrolde çantanın boş olduğu anlaşıldı. Yaşananları merak eden vatandaşlar ise dört gözle olup biteni izledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa