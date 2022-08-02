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Son dakika haber... Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı

Son dakika haber... Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakılan tırda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Tırın yere çakılı hali, vatandaşların kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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