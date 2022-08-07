Son dakika haber | Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan yol verme tartışması bıçaklı, beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Olayda baba, oğul ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş olmak üzere 3 kişi bıçakla yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte yol verme tartışması bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada baba Ethem Ş. ile oğlu Berkay Ş. ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş yaralandı. Üç kişiyi yaralayan şahıslar otomobillerine binerek kayıplara karıştı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.