Ankara gündem: Ankara'da otomobil traktöre çarptı: 2 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Ankara haber: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Seyit Çakır/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beypazarı Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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