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Ankara haberleri | Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara haberine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Haymana Adnan Sevinç Stadı'nda oynanan mahalleler arası futbol turnuvası yarı final maçında Evci ile Karapınar karşı karşıya geldi. Evci'nin Karapınar karşısında 3-2 üstünlüğü ile devam eden maçın 88. dakikasında Karapınarlı bir futbolcunun kırmızı kart görmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karapınar taraftarı saha inerek hakemlere ve Evci takımının oyuncularına saldırdı. Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti. Kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Haymana Futbol Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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