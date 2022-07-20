Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında,... - Haberler

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Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında,...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan '2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' soruşturması kapsamında,...

Son dakika gelişmesine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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