Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında,...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa