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Son dakika haber! Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Karadağ Ormanlık Mesire alanı arka taraflarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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