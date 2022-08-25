Son dakika haber! Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Malatya'da ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasıda 1 kişi yaralandı. Malatya'da ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasıda 1 kişi yaralandı. Kaza, 11.15 sularında İnönü Caddesi Büyükşehir Belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.E. idaresindeki 44 PD 930 plakalı Mercedes marka ambulans D. C. yönetimindeki 35 AD 4761 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kazada D.C. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekçi marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldıkları kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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