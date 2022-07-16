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Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü mekanda kavga çıkartan çift gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü mekanda kavga çıkartan çift gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre mekanda tartışmaya başlayan çifti, yan masada bulunan başka bir müşteri uyardı. Bunun üzerine H.U. kendisini uyaran müşteriye yumrukla karşılık verdi. Çıkan kavgayı mekanın güvenlik görevlileri ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde bulunan ekipler hemen olay yerine geldi. Bu sırada H.U.'nun yanında bulunan ve tartıştığı kadın polise zorluk çıkardı. H.U. ile kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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