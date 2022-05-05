Son dakika haber! Aliağa polisinden bayramda şok uygulamalar: Aranan 18 şahıs yakalandı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda hakkında arama kararı bulunan 18 şahıs yakalanırken, trafik denetimlerinde kurallara uymayan 86 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suç ve olayların önüne geçmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. 1 Mayıs Pazar günü Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş ve akabinde düzenlenen açık hava toplantısında 120 emniyet personeli görev yaparken akşam gerçekleştirilen konserde de 75 personel görev aldı.

Aranan 18 şahıs yakalandı

Öte yandan emniyet güçleri tarafından Ramazan Bayram tedbirleri çerçevesinde 13 farklı noktada 350 personelin katılımıyla 35 şok uygulama ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 4 bin 147 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 18 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde de bin 387 araç sorgusu yapılırken 86 araca işlem yapılarak gerekli cezai işlem uygulandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa