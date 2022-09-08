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Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Alanya'da orman yangını Havadan karadan müdahale başladı Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alanya'da orman yangını

Havadan karadan müdahale başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi ve arazöz yönlendirildi. Yangına havadan da ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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