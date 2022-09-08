Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Alanya'da orman yangını Havadan karadan müdahale başladı Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alanya'da orman yangını Havadan karadan müdahale başladı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi ve arazöz yönlendirildi. Yangına havadan da ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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