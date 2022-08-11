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Son dakika haber! AKUT Marmaris'ten kurtarma operasyonu

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Son dakika haber! AKUT Marmaris'ten kurtarma operasyonu

Son dakika haberi: 10 Ağustos'ta Karia yürüyüş yolunda kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

10 Ağustos'ta Karia yürüyüş yolunda kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibi, gelen ihbar üzerine Karia Yolu'nda kayalık alanda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gündüz saatlerinde kurtarma operasyonuna çıktı. Karia yolu üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibinin başarılı kurtarma çalışması ile 3 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan üç kişi getirildikleri güvenli bölgeden Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla nakli sağlandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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