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Son dakika haberi... Şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

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Son dakika haberi... Şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da yol verme kavgasında otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Aksaray'da yol verme kavgasında otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Sopayla yaralanan minibüs şoförü de diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı.

Olay, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden minibüs sürücüsü ile aynı istikamete giden otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İlk olarak araç içerisinde sözlü başlayan tartışma sürücülerin araçlarını sağa çekerek inmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavganın büyümemesi için sürücüleri ayırma çabasında bulunurken, otomobil sürücüsü bir ara aracından getirdiği sopayla minibüs sürücüsünü darp etti. Minibüs sürücüsünün minibüse binmesine rağmen sopayla darp eden otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada minibüsten inen sürücü diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı. Yaşanan o anlar olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar tarafından ayırılan kavga sonlandırılarak otomobil sürücüsü de minibüs sürücüsü de yollarına devam etti.

(Yavuz Akkan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Aksaray 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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