Son dakika haberi! Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı

Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı

AKSARAY Aksaray'da 2 ayrı köyde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 550 gram esrar, kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Babakonağı köyü ile Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünde 2 şahsın kenevir yetiştirip esrar imal ettiği ve ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu elde edilen delillerle operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 2 köyde 2 ayrı müstakil eve operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda evlerde, bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 220 gram kenevir tohumu, 550 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda İsa I. ve Ayşe C. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.