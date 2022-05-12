Son dakika haber! AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın kolu iş kazasında koptu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucu kolu kopan AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm, Ankara'da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Günhan Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı'nda yaşanan olayda Sinan Özüm ailesine ait depoda traktör kasasına ürün yüklediği sırada bir anlık dalgınlık sonucunda kolunu traktör ile iş makinesini bağlayan şafta kaptırdı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunun dirsek bölümünden koptuğu belirlenen Sinan Özüm, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Sinan Özüm, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa