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Son dakika haber: Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberler... Ağrı'da yol kontrol uygulamasında 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Ağrı'da yol kontrol uygulamasında 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde, özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulans durdurularak araç içinde 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri sevk eden 3 şüpheli organizatör yakalandı.

Eleşkirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen organizatörlerden 2'si tutuklanırken 1 organizatör ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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