Son dakika haber! Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, hayatını kaybetti. Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yalgın isimli vatandaş, çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Yalgın'ın cenazesi, Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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