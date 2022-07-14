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Son dakika haber | Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağaçtan düşen bir kişi 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağaçtan düşen bir kişi 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Bağlık suyu mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Barış Saka evinin önündeki ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Barış Saka yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eski Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Barış Saka düzenlenen cenaze töreni sonrası şehir mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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