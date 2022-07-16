Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler... Kırşehir'de, meyve bahçelerinin olduğu alanda çıkan yangını söndürdü. Kırşehir'de, meyve bahçelerinin olduğu alanda çıkan yangını söndürdü. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Özbağ beldesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, çevrede bulunanların ihbarıyla yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı bahçede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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