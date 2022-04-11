Son dakika haber | AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi... - Haberler

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Son dakika haber | AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | AFAD: 'Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Ereğli, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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