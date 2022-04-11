Son dakika haber | AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa