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Son dakika haber: Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahla kavgaya dönüşen kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Fırat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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