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Son dakika haber: Adıyaman'da 7 otomobil bir birine girdi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Adıyaman'da 7 otomobil bir birine girdi: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzeri Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında trafik ışıklarında bekleyen araçlar bir birine çarptı. 7 Aracın bir birine girdiği kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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