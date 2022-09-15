Son dakika haber! Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı Adana'da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent genelinde 3 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu, 196 gram eroin, 3 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 1'i kadın 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Narkotik Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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