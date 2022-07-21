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Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Adana'da düğünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Adana'da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan düğün salonun içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak bir kişi de tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen iki yaralı yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, kavga eden kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Daha sonra düğün salonunda inceleme yapan polisler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile tabancayı ele geçirdi.

Kavgada iki kişiyi yaraladığı iddia edilen K.D.'in yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan kavga Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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