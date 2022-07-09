Son dakika haber | Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklanırken, zanlıların hırsızlık anlarına ilişkin kamera görüntülerinde apartmanlara sanki orada oturuyormuş gibi ellerinde poşet içinde ekmekle gelmeleri dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında şüphelilerin; kapı kilitlerini kırarak ya da demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri evlerden 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 20 kol saati, 20 bin lira ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıklarını belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Şahin Y. ile Muhammed D. olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerine düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde hırsızlık için gittikleri bir apartmana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin dikkat çekmemek için apartmana ekmekle girdiği, diğerinin ise yüzünü şemsiyeyle gizlediği anlar yer aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa