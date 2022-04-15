Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: 'Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı...

Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa