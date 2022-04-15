Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı... - Haberler

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Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Adalet Bakanı Bozdağ: 'Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı...

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adalet Bakanı, Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa, Haberler

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